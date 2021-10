Chi produce la pasta a marchio del tuo supermercato (o discount) preferito? Scopri la lista prodotto per prodotto

La lista delle aziende che producono pasta per le marche private di supermercati e discount tra cui Coop, Conad, Esselunga e Lidl

Se acquistate pasta al discount o al supermercato, prediligendo quella di marchi privati della grande distribuzione, vi sarete forse chiesti, almeno una volta, chi la produce. Se non avete approfondito leggendo l’etichetta, ve lo sveliamo noi. Ecco l’elenco delle aziende che realizzano pasta per Coop, Conad, Carrefour, Lidl e tanti altri marchi noti della GDO.

Chi si “nasconde” dietro agli spaghetti Coop o alle penne Esselunga? Le private label, ossia le etichette private dei supermercati, spesso sono prodotte da grandi aziende che già realizzano marchi di pasta molto noti ma vi sono anche casi in cui a produrle sono pastifici più artigianali.

Un meccanismo valido per tantissimi prodotti, non certo solo la pasta. Vi avevamo parlato ad esempio di come i panettoni e pandori delle grandi marche producano anche quelli venduti al discount o nei tradizionali supermercati che hanno prodotti a proprio marchio.

LA LISTA

Ma passiamo ora alla vera e propria lista dei marchi di pasta di semola di grano duro “private label” che abbiamo stilato controllando in etichetta i vari stabilimenti di produzione (così risparmiamo il lavoro a chi domani prenderà la lista e la copierà para para per farci un suo articolo senza neanche citarci, ndr).

Indice Carrefour

Conad

Coop

Esselunga

Eurospin

Lidl

Pam

Selex

Carrefour

Linea base: prodotta da Ghigi.

Linea Carrefour Selection: prodotta dal pastificio Labor

Linea Terre d’Italia: le paste secche “di Gragnano IGP” sono prodotte dal pastificio Liguori, quelle “di Napoli” da Arte e Pasta di Boscoreale, le varietà “di Puglia, dal pastificio Casa Milo mentre fregola e malloreddus dal pastificio Brundu.

Conad

Linea base: prodotta da La Molisana

Linea “Verso Natura Bio”: prodotta da Ghigi

Sapori e dintorni: i formati “Gragnano IGP” sono prodotti da Garofalo, i formati pugliesi da Casa Milo mentre i malloreddus da Tanda e Spada.

Coop

Linea base: prodotta dal Pastificio Ghigi.

Viviverde: linea biologica prodotta da Iris Bio A.s.t.r.a.

Fior Fiore: prodotta dal Pastificio Liguori

Esselunga

Linea base: prodotta da La Molisana o Rummo (a seconda dei formati)

Esselunga Bio: prodotta da Granoro

Esselunga Top: prodotta da Esselunga stessa (unico caso in Italia di produzione diretta della GDO interessata)

Eurospin

Linea base a marchio Tre Mulini: prodotta dal Pastificio Ferrara, in provincia di Napoli

Linea risparmio: prodotta da Pastificio Cellino in Sardegna.

Linea “Le nostre Stelle”: prodotta da Garofalo

Lidl

Linea base a marchio Combino: prodotta dal pastificio Fratelli Cellino in Sardegna. Alcuni formati però sono prodotti dal pastificio Antonio Pallante (che produce la “Pasta Reggia”).

Linea bio Combino: prodotta dal pastificio Zara.

Linea 100% grano italiano Combino: prodotta dal pastificio De Sortis.

Linea Italiamo: i formati “di Gragnano IGP” sono prodotti dal Pastificio Liguori

Pam

Linea base, linea “Grano 100% Italiano e Tesori Pam Panorama: tutte prodotte dal gruppo De Matteis SpA proprietario dei marchi di Pasta Armando e Baronia.

Selex