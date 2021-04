Chi è il più ricco d’Italia? La classifica 2021 dei 10 miliardari nostrani

Chi è l’uomo più ricco d’Italia? Come ormai da prassi a dircelo è la rivista americana Forbes, specializzata in questo genere di graduatorie, che ha stimato i patrimoni personali di imprenditori e manager nostrani.

In maniera analoga a quanto era stato calcolato lo scorso anno, in testa alla classifica aggiornata ad aprile 2021 c’è sempre Giovanni Ferrero: è lui il più ricco d’Italia, superando in questa speciale graduatoria Leonardo Del Vecchio.

Si conferma anche Stefano Pessina sul gradino più basso del podio, mentre nella Top 10 fanno il loro ingresso Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, la coppia che gestisce il gruppo Prada.

La classifica dei dieci uomini più ricchi d’Italia

A inizio aprile 2021 Forbes ha aggiornato la classifica degli uomini più ricchi al mondo, creando poi una apposita sezione dedicata all’Italia. Vediamo allora chi fa parte di questa dorata Top 10.

1) Giovanni Ferrero – 35,1 miliardi di dollari

Figlio di Michele Ferrero, dopo la prematura e tragica scomparsa del fratello maggiore Pietro adesso è lui a guidare l’azienda di famiglia, autentico colosso mondiale della cioccolata che ha fatto registrare nel 2020 un fatturato da 12,3 miliardi di euro.

2) Leonardo Del Vecchio – 25,8 miliardi di dollari

Al secondo posto c’è Leonardo Del Vecchio, il fondatore della Luxottica. Partendo da Agordo, un piccolo paese del bellunese, è stato capace di dare vita a quella che è la la più grande azienda del pianeta per quanto riguarda gli occhiali e le lenti.

3) Stefano Pessina – 11 miliardi di dollari

Sul gradino più basso del podio c’è Stefano Pessina, padre di Alleanza Farmaceutica e attualmente CEO della Walgreens Boots Alliance, azienda leader nel mondo per quanto concerne la distribuzione di prodotti per la salute e il benessere.

4) Massimiliana Landini Aleotti – 9,1 miliardi di dollari

Prima tra le donne nella classifica dei più ricchi d’Italia c’è Massimiliana Landini Aleotti, vedova di Alberto Aleotti che è stato l’artefice della crescita della Menarini, attualmente l’azienda farmaceutica numero uno nel nostro paese.

5) Giorgio Armani – 7,7 miliardi di dollari

Giorgio Armani è senza dubbio un’autentica icona internazionale della moda. Grande successo e popolarità ma anche grandi guadagni: nel 2015 il fatturato della sua azienda è stato di 2,5 miliardi e, secondo People With Money, nel 2018 è stato lo stilista più pagato al mondo.

6) Silvio Berlusconi – 7,6 miliardi di dollari

Non poteva mancare in questa classifica Silvio Berlusconi, il “ricco” per eccellenza nel nostro paese. Nonostante qualche difficoltà registrata nell’ultimo periodo, l’ex premier può sempre contare su un patrimonio personale da favola.

7) Augusto & Giorgio Perfetti – 5,8 miliardi di dollari

I fratelli Giorgio e Augusto Perfetti sono i presidenti della Perfetti Van Melle. Il nome non vi dice nulla? Calcolate allora che sono i titolari di marchi come Vigorsol, Big Babol, Chupa Chups, Golia e tanti altri tra cui anche i celebri chewing gum Brooklyn.

8) Giuseppe De’Longhi – 5,2 miliardi di dollari

In coabitazione con Piero Ferrari torna nella Top 10 Giuseppe De’Longhi, presidente dell’omonima azienda di elettrodomestici che negli anni ha acquisito anche marchi come Kenwood e Ariete.

9) Gustavo Denegri – 5,1 miliardi di dollari

Vede crescere il suo patrimonio il presidente della DiaSorin, una delle aziende leader al mondo nel campo della diagnostica in vitro per le malattie infettive, di cui detiene il 44%.

10) Patrizio Bertelli – 4,6 miliardi di dollari

Imprenditore toscano classe 1946, dopo aver sposato nel 1987 la stilista Miuccia Prada attualmente è l’amministratore delegato del gruppo Prada dove gestisce la parte commerciale.

10) Miuccia Prada – 4,6 miliardi di dollari

Stilista nipote di Mario Prada, da quando Miuccia ha iniziato a disegnare anche lei collezioni per la casa di moda di famiglia, questa è diventata una delle più famose al mondo grazie al suo stile originale e creativo.