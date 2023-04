Chi è Gianluca Paul Seung, uno “sciamano” carico di odio, più volte arrestato e con più fogli di via

Chi è Gianluca Paul Seung, uno “sciamano” carico di odio, più volte arrestato e con fogli di via

“Sono uno sciamano, collego le due dimensione. il visibile e l’invisibile”

Così si definisce sul suo profilo Facebook, Gianluca Paul Seung, di 35 anni, residente a Torre del Lago (Lucca), arrestato per l’aggressione di Barbara Capovani, la psichiatra responsabile del Servizio di Psichiatria diagnosi e cura dell’Asl Toscana nord ovest, con sede a Pisa, dove due giorni fa la donna è stata massacrata a sprangate all’uscita dal suo studio. E per la quale sono state avviate le pratiche per dichiarare la morte cerebrale.

Sul social network aveva anche creato un’altra pagina intitolata Associazione Adup ovvero ‘Associazione difesa utente psichiatrico’ dove ha ripetutamente postato foto di atti giudiziari che lo riguardano: un esposto contro l’allora premier Mario Draghi presentato alla Guardia di Finanza viareggina e un verbale di arresto a Lucca nel 2021 per essere evaso dagli arresti domiciliari con il quale accusa una poliziotta e i magistrati.

Inoltre, più recentemente ha postato messaggi complottisti di vario genere. Seung, aveva numerosi precedenti di polizia, in passato aveva ricevuto diversi fogli di via dalle provincia di Lucca, di Prato e di recente anche di Pisa. Poco tempo fa era stato arrestato per un’aggressione in tribunale a Lucca. Nel 2018 era stato arrestato a Viareggio per avere molestato una minorenne. In passato aveva aggredito anche un medico psichiatra dell’ospedale Versilia