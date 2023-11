CHEF BARBIERI IN VISITA AD ALTOPASCIO

Altopascio, 24 novembre 2023 – Chef Bruno Barbieri ha fatto oggi, venerdì 24 novembre, visita ad Altopascio. Nell’occasione il volto noto della cucina italiana e della tv ha anche fatto un giro nel centro storico della cittadina del Tau e si è soffermato alla mostra Banksy or Not Banksy (aperta e visitabile fino al 7 gennaio in Sala Peregrinatio, in piazza Ospitalieri).

“Una bellissima sorpresa – commenta il sindaco Sara D’Ambrosio – organizzata grazie all’amico Salvo Spoto, un neo altopascese, talent manager, tra gli altri, proprio di chef Barbieri, molto attento alla creazione di reti e rapporti positivi per la nostra cittadina. Con Barbieri abbiamo parlato di turismo, di cultura, di accoglienza turistica, di Francigena…e chissà che non possa uscirne qualcosa di bello e di nuovo per il nostro territorio”.