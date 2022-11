Che succede all’ufficio postale di Borgo? Me lo chiedete in tanti.

Semplice, con i lavori in corso diventerà da marzo uno dei primi 18 uffici in Italia che offrirà i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto Polis – casa dei servizi di cittadinanza digitale, che ha l’obiettivo di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio.

Per noi del territorio, ad esempio, che non abbiamo il tribunale e l’Inps in zona, a breve invece sarà sufficiente recarci nello sportello unico dell’ufficio postale con un solo appuntamento per ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno; il tutto con un doppio beneficio per i cittadini e per l’ambiente.