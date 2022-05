Che fine hanno fatto i banchi a rotelle per le scuole?

Che fine hanno fatto i banchi a rotelle per le scuole?

Lucca, 31 maggio 2022. Marzia Ristori, candidata per Prima Lucca-Italexit con

Paragone, interviene sul tema caldo della scuola: «Chiedo provocatoriamente se i

banchi a rotelle siano arrivati a Lucca, perché si tratta dell’unica risposta che il

governo ha dato al problema della scuola. Una risposta senza senso mentre la scuola

italiana sprofonda».

«I problemi della scuola, però – prosegue Ristori, che sostiene la candidatura di

Fabio Barsanti sindaco –, restano sempre più gravi. Penso che uno dei compiti più

urgenti degli amministratori locali sia proprio quello della scuola e dei ragazzi che la

frequentano. Il mio impegno da candidata al Consiglio comunale va in questa

direzione.

In quest’ottica ritengo sia necessario:

– rivedere le tariffe relative ai servizi di ristorazione e di trasporto scolastico e

implementare agevolazioni alla luce dell’attuale situazione economica;

– adeguare e mettere a norma tutti i locali mensa;

– attrezzare gli spazi esterni alle scuole in modo da consentire sia le attività

didattiche sia le attività ricreative;

– implementare il verde negli spazi esterni, prevedendo anche la coltura di

ortaggi/fiori invece di eliminare il verde come è stato fatto con il parco della

Montagnola a San Concordio;

– adeguare e mettere a norma le aule scolastiche avviando così interventi strutturali

per arrivare all’eliminazione progressiva e permanente delle cosiddette ‘classi

pollaio’, o peggio ancora le ‘classi container’;

– prevedere una regolare e frequente manutenzione sia degli edifici sia delle

attrezzature presenti nei locali scolastici;

– prevedere la presenza di adeguati spazi a norma al coperto che consentano non

solo l’attività sportiva ma anche il gioco e la ricreazione nella stagione invernale».

PRIMA LUCCA –

ITALEXIT CON PARAGONE