Che botta per Campanaro e Innocenti: in ospedale per accertamenti. Al Ciocco fuori anche Breen

Equipaggio ok, ma Campanaro e Innocenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti

Il Rally Il Ciocco perde altri due protagonisti. Sulla prova speciale numero 5, la “Massasassorosso 2“, la stessa che ha visto l’uscita di scena del siciliano portacolori di Aci Team Italia Marco Pollara, si sono registrati altri due incidenti. Quello dell’irlandese della Hyundai Motorsport Craig Breen, che si è cappottato con il copilota Paul Nagle e quello che ha dato maggiori apprensioni e che ha visto coinvolto l’equipaggio della Ford Daniele Campanaro e Iacopo Innocenti.

La Ford Fiesta Rally4 è andata praticamente distrutta e la prova è stata sospesa per l’uscita di strada. É intervenuta l’ambulanza, e Campanaro e Innocenti sono ora in ospedale per accertamenti. Qualche inevitabile botta ma equipaggio “abbastanza” ok.