CERTALDO SORPRENDE IL CEFA, SI DECIDE TUTTO SABATO

Ko per il Cefa Basket Centro Computer in gara 2 della finale playoff per salire in Promozione. Dopo la netta vittoria casalinga, gli uomini di Michele Rocchiccioli sono stati battuti per 58 a 52 in una gara che li ha visti sempre inseguire. Era lecito attendersi una reazione da parte dei fiorentini, troppo brutta la versione vista a Castelnuovo una settimana fa. Il Cefa ha sofferto sin dall’inizio riuscendo a mantenersi in partita per tutta la gara, ma senza mai ricucire completamente lo strappo.

Trasferta seguita da oltre 70 tifosi e con due locali di Castelnuovo, ristorante Il Ponte e Grindhouse Pub, che hanno trasmesso lo streaming della partita. Sabato la decisiva gara 3 si giocherà sicuramente in un palazzetto stracolmo, a partire dalle ore 21. «Quello che abbiamo pagato maggiormente è stato l’approccio iniziale alla partita con un parziale di 7 a 0 e i troppi errori ai liberi (13 su 26 finale, nda) – analizza coach Rocchiccioli – abbiamo trovato un ambiente caldissimo, ma devo ringraziare i nostri tifosi che ci sono stati vicini anche in trasferta. Purtroppo non è stata la gara che volevamo, abbiamo sofferto tanto e non siamo mai stati vicini, mai ad un solo possesso di distanza. Abbiamo pagato fisicamente e commesso troppi errori banali sia ai liberi che con alcuni tiri semplici. Siamo andati sotto 51 a 36 e negli ultimi 10 minuti abbiamo avuto una bella reazione, specie in difesa ma tardiva. Anche se con qualche libero a segno potevamo davvero fare una rimonta clamorosa». Adesso c’è da ripartire subito perché sabato è in ballo una stagione.

«E possiamo farlo dagli ultimi 10 minuti non solo per il parziale ma per l’atteggiamento – chiude Rocchiccioli – servirà quella grinta e quella determinazione per 40 minuti perché Certaldo è un avversario forte e venderà cara la pelle». Tabellino: Bonini, Ferrari, Tosoni, Angelini 16, Bertolini 2, Guidugli, Lana 1, Tardelli 7, Ferrando 8, Masini 10, Guidi, Grandini 8. Coach: Rocchiccioli – Sergiampietri.