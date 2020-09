cerimonia Madonna del Sole, la Santa Messa è all’aperto in Piazza Duomo

cerimonia Madonna del Sole, la Santa Messa è all’aperto in Piazza Duomo

I festeggiamenti si chiudono martedì 8 settembre con la Santa Messa

celebrata dall’Arcivescovo all’aperto in Piazza Duomo.

La Madonna del Sole si conferma momento di fede e preghiera per tutta la Versilia. E’ stata grande la partecipazione per la cerimonia di scoprimento della venerata immagine risalente alla seconda metà del 1300 custodita all’interno dello spettacolare Duomo di San Martino che ha aperto gli eventi a lei dedicati. L’immagine della Madonna venerata è un dipinto su tela applicata su legno in stile tardo gotico che rappresenta la Vergine con Bambino tra i Santi Giovanni Battista e Giovanni Apostolo. L’immagine della Vergine rimane sempre coperta per antichissima tradizione e viene scoperta solo nei giorni di settembre in cui è venerata solennemente. L’ultima volta, in via del tutto eccezionale, era stata invocata durante il lockdown lo scorso aprile.

La Santa Messa con l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto ed il proposto del Duomo Mons. Stefano D’Atri chiude martedì 8 settembre, alle ore 18.00, in Piazza Duomo, la quattro giorni di festeggiamenti dedicati alla santa patrona di Pietrasanta a cui sono attribuiti miracoli e un atteggiamento di salvaguardia da carestie e peste. La Santa Messa sarà celebrata, in via del tutto eccezionale, all’aperto, con il Sagrato del Duomo di San Martino a fare da altare. Il ricoprimento della sacra immagine, previsto alla fine della funzione, avverrà in forma privata per evitare il rischio di assembramenti.

Promossa dalla propositura e collegiata di San Martino con il patrocinio del Comune di Pietrasanta settembre è diventato nel corso del tempo il mese della Madonna del Sole. Sono tanti i fedeli, non solo della Versilia, arrivati anche quest’anno a Pietrasanta per pregare e per partecipare alle funzioni religiose, ascoltare concerti e cogliere l’occasione per il pellegrinaggio tra le storiche pievi ed i sacri luoghi cittadini.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts