La Stazione di Carrara e Lunigiana è stata attivata per intervenire su un cercatore di funghi originario di Carrara caduto nei pressi di Sassalbo, frazione del comune di Fivizzano (MS). La caduta è avvenuta in un bosco, su terreno molto ripido. L’uomo è inciampato in un ramo ed è precipitato a valle andando a sbattere violentemente la testa. L’allarme è stato dato dallo zio dell’infortunato e immediatamente sono scattati i soccorsi. La squadra dei tecnici della Stazione è stata caricata sull’elisoccorso Pegaso 3 alla base di Cinquale e una volta sul target ha prestato i primi soccorsi all’infortunato stabilizzandolo. Dato il serio trauma spinale, l’elicottero ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale pisano di Cisanello.