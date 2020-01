CERCASI DUE MARINAI PER IL CLUB VELICO DI MARINA DI PIETRASANTA

Pietrasanta_ AAA cercasi due marinai per il Club Velico di Marina di Pietrasanta.

L’associazione sportiva dilettantistica versiliese è alla ricerca di due figure da inserire nel proprio organico con la specifica mansione di marinaio per la gestione del porto-spiaggia.

Il contratto sportivo offerto è di mezza giornata e per sei mesi. Requisito: essere residenti in Versilia. Per candidarsi contattare il 335.221590.