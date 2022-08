Cerca di uccidere la moglie, poi si toglie la vita con una balestra. Lei è grave Folle assalto in pieno centro alla donna. La coppia ha due figli di 29 e 26 anni

Chi è l’uomo

L’uomo, Michele Beato, era una ex guardia giurata di 56 anni, la coniuge – Rosa – di anni ne ha 52; la coppia ha due figli di 26 e 29 anni: i due da quache mese non vivevano più insieme. Dopo la separazione la donna si era trasferita a San Stino di Livenza (Venezia), e andava a lavorare come addetta alle pulizie in un negozio di barbiere di Torre di Mosto, poco distante dalla casa del marito. Entrambi sono originari di Bari e sono arrivati a Torre di Mosto nel 2003.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe colpito la donna mentre si trovava all’interno della sua automobile nel centro cittadino . Intorno alle ore 14.00 di oggi, Beato l’avrebbe aspettata fuori dall’esercizio commerciale dove lavorava la ex moglie. Quando la donna è entrata in auto ha rotto il finestrino dall’esterno e poi l’ha colpita cercando di ucciderla.