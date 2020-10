C’era una volta un piccolo paese di 200 abitanti dislocato su una collina.

Durante la pandemia per Covid19 il Borgomastro del villaggio, Dottor Mela, così parlò agli abitanti riuniti in pubblica piazza:

“Il Covid non esiste più, anzi, diciamo pure che non è mai esistito. Possiamo non indossare la mascherina, fare tutto ciò che vogliamo, comportarci con la massima libertà.”

I presenti apprezzarono quelle parole con un lungo e caloroso applauso. Le persone si tolsero le mascherine, si abbracciarono, si scambiarono baci, schiamazzarono dalla gioia. “E poi”, riprese il Borgomastro prima di concludere alzando il tono della voce “se anche il Covid esistesse, non sarebbe che un’influenza: ci siamo mai fermati davanti ad un’influenza?” Il breve comizio si concluse con l’ovazione della gente. Ognuno se ne tornò a casa propria, convinto che tutto sarebbe andato per il meglio.

Alcuni giorni dopo un anziano signore del paese fu colto da una forte febbre accompagnata da problemi respiratori, così dovettero portarlo in ospedale: la diagnosi fu di Covid19. Intervistato in proposito, il Borgomastro disse che era normale così, che si trattava di un anziano e che tutto ciò sarebbe avvenuto anche per un’influenza.

Alcuni giorni dopo a stare male fu la figlia dell’anziano ricoverato, una donna di 45 anni reduce, due anni prima, da una brutta broncopolmonite. I sanitari, dal momento che la febbre alta non le passava, furono costretti a ricoverarla: la diagnosi fu di Covid19. Il Borgomastro, intervistato, disse che si trattava di poco più di un’influenza, che la donna si sarebbe sentita male anche senza il Covid.

Alcuni giorni dopo a sentirsi male fu un giovane di 20 anni, che al comizio in piazza aveva abbracciato la donna di 45. Il Borgomastro, intervistato, disse che non era nulla. Cosa avrebbe potuto fare un’influenza ad una persona così giovane? Dopo tre giorni le condizioni del ragazzo precipitarono: entrò in terapia intensiva con diagnosi di Covid19 e di lì a poco morì. I medici scoprirono che aveva una malattia ai polmoni che non sapeva di avere.

Nel frattempo i casi nel paese aumentarono vertiginosamente: gli ammalati in pochi giorni divennero 80. Erano anziani, persone adulte, giovani, anche bambini. Il Borgomastro, intervistato, disse che si trattava di un’influenza piuttosto diffusa e che a stare davvero male erano solo casi con gravi patologie pregresse. Inoltre aggiunse che così la popolazione si era rafforzata.

Nel frattempo a finire in terapia intensiva, poi a morire, furono altre cinque persone. Gli intervistatori cercarono il Borgomastro, ma stavolta non lo trovarono, perché anch’egli era in ospedale in terapia intensiva.

Dopo sei mesi il paese era ridotto a 170 abitanti (con persone morte anche senza avere particolari patologie pregresse), molti dei quali debilitati, tra cui il Borgomastro, che decise così di parlare di nuovo a tutta la popolazione. Stavolta però, lo fece in videoconferenza e persino indossando la mascherina.

“Abbiamo superato anche questo momento: ora la nostra comunità può guardare al futuro con speranza”.

Nel frattempo non solo le persone erano o morte o erano state male, ma anche le attività economiche del paese si erano fermate, in quanto sia i lavoratori che i consumatori erano in gran parte impossibilitati dalla malattia.

La storia del villaggio è quello che ci vorrebbero far vivere i negazonisti del Covid, i minimizzatori. Raccontano che bisogna fare una vita senza precauzioni perché altrimenti si ferma l’economia, quando invece dovrebbe essere chiaro che affrontare con serietà il Covid non è solo importante per la salute, ma fondamentale per la sopravvivenza dell’economia stessa.