Centrosinistra in consiglio: “fallimento Lucca Sicura, assenteismo e tagli al sociale: si dimetta il vicesindaco della Lega, Giovanni Minniti”

Centrosinistra in consiglio: “fallimento Lucca Sicura, assenteismo e tagli al sociale: si dimetta il vicesindaco della Lega, Giovanni Minniti”

Le consigliere e i consiglieri: “Pardini e i suoi pensano di trasformare Lucca in un maxi luna park, ma la dura realtà inizia a chiedere il conto”

Le consigliere e i consiglieri del centrosinistra in consiglio chiedono le dimissioni del vicesindaco della Lega, Giovanni Minniti.

“Assenteismo reiterato, tagli sul sociale e flop anche sul fronte della sicurezza, con la figuraccia – e conseguente fallimento – sul progetto Lucca Sicura, annunciato in pompa magna a inizio giugno e nei fatti cancellato causa incapacità di gestire i rapporti con il personale e gli agenti, che ha come unica conseguenza quella di eliminare un servizio importante per la città e per i cittadini e determinare quindi minor sicurezza. Per tutte queste ragioni chiediamo espressamente le dimissioni del vicesindaco della Lega Giovanni Minniti, che sta dando ampia dimostrazione – nonostante il suo partito, a partire dal suo capogruppo in consiglio comunale, cerchi di dare lezioni di amministrazione a questo e a quello – di non apportare alcun contributo positivo a questa giunta e quindi all’intera comunità”.

“È incredibile vedere come l’8 giugno scorso sia stata data ampia notizia di un progetto che non è mai nemmeno iniziato. Eppure l’amministrazione aveva detto che il progetto sarebbe ripartito e che nel periodo da giugno a dicembre dell’anno in corso avrebbe garantito 49 servizi straordinari con pattuglie sul territorio e personale in sede operativa per un totale di circa 700 controlli. Questa è una pessima figura cui si somma quella collezionata con la barzelletta dell’ordinanza anti-degrado”

“Una situazione – continuano – che ricalca in parte quella che si sta vivendo dentro Sistema Ambiente con i lavoratori in stato di agitazione contro l’amministrazione comunale e il cda aziendale. Alla base di tutto c’è l’atteggiamento che contraddistingue l’amministrazione Pardini: approssimazione, non gestione delle partite amministrative, incapacità di strutturare in modo collaborativo i rapporti con la macchina comunale. A riprova di questo ci sono le sempre crescenti segnalazioni di malumore da parte dei dipendenti comunali che vivono situazioni di malessere e disagio: possibile che sindaco e assessori non sentano il bisogno di dire una parola al riguardo?”.

“Finita la sbornia delle armi di distrazione di massa degli eventi a nastro – concludono – emerge la dura realtà di una amministrazione che non sa che pesci prendere, sempre più concentrata a elogiare se stessa e sempre meno attenta e impegnata a risolvere i problemi dei cittadini e a raccontare alla città la propria visione presente e futura di Lucca. Pardini e i suoi pensano di trasformare Lucca in un maxi luna park, ma la dura realtà inizia a chiedere il conto. Ci domandiamo: dobbiamo ritenere che dietro alle decine di annunci che quotidianamente leggiamo ci sia lo stesso vuoto e la stessa approssimazione che c’è stata su Lucca Sicura? Per una che è venuta fuori quante altri annunci sono privi di fondamento? Sarebbe il caso che il Sindaco prendesse fattivamente le distanze da questo modo di fare a meno che non sia, come temiamo, anche il suo”.