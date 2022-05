Centrodestra per Barsanti, presentata la lista:

Centrodestra per Barsanti, presentata la lista: “Noi con Barsanti perché

l’unico che ha fatto opposizione al centrosinistra”

Lucca, 17 maggio – Con un aperitivo al bar da Giò in Corso Garibaldi è

stata presentata al pubblico la lista Centrodestra per Barsanti, in

corsa per le elezioni del 12 giugno a sostegno di Fabio Barsanti

sindaco. Fra i candidati di lista spiccano persone che hanno avuto ruoli

nei partiti dei centrodestra, ma da questi delusi e fuoriusciti.

Enrico Cesari, militante storico della Lega, non ha dubbi: “Occorre

rifondare un’area politica che anche a questa tornata elettorale ha

dimostrato tutti i suoi limiti. Ma non si può continuare a tenere in

vita una agglomerato che non esiste nemmeno più a livello nazionale.

Pardini lo ha certificato con la lista presentata l’ultimo giorno: il

popolo di centrodestra non è rappresentato solo dai partiti”.

Silvia Polli, lucchese di adozione, ha sottolineato l’adesione al

programma di Barsanti: “Le proposte di Fabio sono concrete e

condivisibili. La loro importanza però nasce da un dato unico: essere

figlie di un lavoro costante sul territorio e non dalle promesse di

campagna elettorale”.

A parlare poi Lorenzo Lucatelli, proveniente da Fratelli d’Italia: “Sono

rimasto deluso da come è stato scelto il candidato del mio partito. Una

decisione calata dall’alto ricaduta su di una persona che dal tavolo

delle trattative era pure uscita. Davanti a tutto questo io ho scelto i

fatti, quelli di Fabio Barsanti che ha fatto 1825 giorni di opposizione

vera: e spero che possa farne altrettanti al governo”.

Roberto Martinelli, ex circolo Fdi di Capannori: “Cinque anni fa

Tambellini ha vinto con una manciata di voti. C’erano tutti i

presupposti per fare un’opposizione importante e gettare le basi per

vincere poi le elezioni. Seguendo le sedute del Consiglio comunale mi

sono dovuto ricredere: la vera opposizione non la facevano i partiti di

centrodestra, ma Fabio Barsanti e pochi altri. Fabio è stato sul

territorio costruendo un percorso solido per amministrare la città, non

come gli altri solo in campagna elettorale”.

Ha chiuso il candidato sindaco Fabio Barsanti: “Ringrazio coloro che mi

hanno dato fiducia. L’hanno data al lavoro costante in questi anni. Gli

altri candidati portano solo discorsi, noi i fatti. Invito le persone

deluse dalla politica a venire a conoscerci: abbiamo dimostrato che

un’altra politica è possibile”.

1 Enrico Cesari, 39 anni, imprenditore

2 Lorenzo Lucatelli, 60 anni, imprenditore

3 Roberto Martinelli, 47 anni, decente in agenzia per la formazione

4 Franco Cheli, 44 anni, operaio

5 Giacomo Tosi, 29 anni, titolare bar

6 Ilaria Quilici, 48 anni, gestore B&b

7 Simone De Luca, 43 anni, operaio

8 Diego Benedetti, 35 anni, imprenditore

9 Claudia Bandoni, 32 anni, operatore socio-sanitario

10 Carlo Fusi, 48 anni, property manager

11 Silvia Polli, 34 anni, docente

12 Michele Filippi, 55 anni, trasportatore

13 Rebecca Bellucci, 28 anni, addetta alla ristorazione

14 Franco Viani, 82 anni, agente di commercio in pensione

15 Gino Simi, 61 anni, imprenditore

16 Andrea Ferrari, 51 anni, pensionato

17 Mauro Verdigi, 58 anni, macellaio

18 Nicoletta Del Bianco, 62 anni, libraia

19 Giacomo Agozzino, 22 anni, corriere

20 Debora Pieroni, 45 anni, casalinga

21 Isabella Faggion, 51 anni, presidentessa associazione di volontariato

in ambito sociale

22 Giampiero Giammattei, 47 anni, operaio

23 Martina Borselli, 32 anni, estetista

24 Andrea Matteucci, 43 anni, operaio

25 Federica Pace, 27 anni, impiegata

26 Alma Tabaku, 44 anni, artigiana