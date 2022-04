Centrodestra per Barsanti attacca il Comune: “Fa cassa con i soldi dei lucchesi. Meglio più controlli e meno multe”

“Fare cassa con i portafogli dei lucchesi: ecco la stella polare

dell’amministrazione Tambellini-Raspini, che ha deciso persino di

permettere agli ausiliari del traffico di elevare multe per divieto di

sosta. Solo l’ultima puntata di una vicenda che mira a svuotare le

tasche dei cittadini”: lo afferma la lista Centrodestra per Barsanti,

composta da esponenti del centrodestra cittadino che credono nella

candidatura di Fabio Barsanti a sindaco di Lucca.

“La vicenda dei verbali in arrivo a molti lucchesi per le multe elevate

dagli ausiliari del traffico e non dai vigili urbani – si legge in una

nota – non deve meravigliare. La giunta a guida Pd ha messo in campo e

sta mettendo in campo ogni strumento per svuotare le tasche dei

cittadini e possibilmente anche dei turisti. Aumenti Tasi, suolo

pubblico non concesso gratuitamente: ogni occasione è buona per fare

cassa e alimentare una macchina comunale che in più di una circostanza

ha mostrato tutti i suoi limiti”.

“Eppure sulla strada il personale servirebbe per fare controlli –

continua la lista di centrodestra – invece si preferisce far multare gli

ausiliari anziché incrementare gli organici dei vigili urbani. Lucca nel

frattempo ha una presenza praticamente inesistente di pattuglie

notturne, per non parlare del nucleo antidegrado, creato da Raspini

cinque anni fa e che salta fuori solo in campagna elettorale. Senza

dimenticare la palese ‘incapacità mostrata anche in questi giorni nel

regolare il pericoloso fenomeno dei risciò lasciati allo stato brado:

l’amministrazione Tambellini-Raspini non ha saputo, o voluto, nemmeno

circoscrivere l’uso in alcune zone come avviene altrove”.

“Un fallimento totale, che si unisce agli autovelox fake posti senza il

via libera della Prefettura sulle principali arterie cittadini e che

sono solo scatoloni vuoti impossibilitati a registrare gli eccessi di

velocità se non in presenza di pattuglie. A questo sono serviti i soldi

presi con le multe, come per pagare gli inutili droni voluti sempre

dall’assessore-candidato Raspini. Nel frattempo, per gettare fumo negli

occhi, si parla di transizione ecologica alla mobilità elettrica”