Centrodestra, il giorno dopo il ko: Bigongiari lascia, Mallegni accusa

MASSAROSA – Carlo Bigongiari dopo la sconfitta al ballottaggio ha deciso non non restare in Consiglio comunale a guidare l’opposizione. L’annuncio è arrivato all’indomani del voto che ha decretato la vittoria di Simona Barsotti con circa 500 voti di scarto.

Entrerà al suo posto la prima dei non eletti, ovvero Marzia Lucchesi della lista civica Per Massarosa. “Ho sempre detto che se fossi stato eletto sindaco sarei stato una guida, un allenatore per il centrodestra e per l’amministrazione” – dichiara Bigongiari. “Per questo ho deciso di fare un passo indietro” , rimanendo a disposizione del centrodestra per costruire una squadra vincente per i prossimi cinque anni – ha concluso l’ex candidato, che da sconfitta ha dato precedenza a lavoro e famiglia.

Per il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni il ko di Massarosa è figlio delle divisioni.

Proclamati gli eletti, adesso si attende la squadra di giunta. Praticamente certa la presenza di Damasco Rosi che potrebbe tornare a fare il vice sindaco. La nomina ad assessore, probabile, di alcuni consiglieri in maggioranza, cambierebbe la rosa degli eletti in aula. Intanto la maggioranza si prepara a riprendere la guida del Comune dopo oltre due anni.

fontenoitv