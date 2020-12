Centro Studi Sirio Giannini e Comune di Seravezza ancora partner per studiare la Favola nella letteratura del Novecento

Docenti di università italiane ed estere si danno appuntamento on line venerdì 11 dicembre alle ore 15:00 per il quinto Seminario Internazionale di Studi sulla Favola. Un’edizione dedicata a un autore la cui fondazione ha sede a Lucca e che è rimasto troppo a lungo uno sconosciuto della nostra letteratura: Dino Terra. L’evento, promosso dal Centro Internazionale di Studi Europei “Sirio Giannini” (CISESG) e dalla Fondazione Dino Terra, si terrà esclusivamente on line sulla pagina Facebook (@centrostudisiriogiannini) e sul canale YouTube (http://bit.ly/3qKUina) del Centro Studi. Confermato anche quest’anno il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre al patrocinio del Comune di Seravezza e della Biblioteca comunale Sirio Giannini.

Tra gli interventi previsti, quelli di Daniela Marcheschi, direttore scientifico del CISESG, Luisa Marinho Antunes, già membro della Commissione scientifica del Centro Studi Giannini ma anche docente dell’Università di Madeira, Antonio R. Daniele, dell’Università degli Studi di Foggia; Gandolfo Cascio, dell’Università di Utrecht. Completano la platea di relatori Sara Calderoni, studiosa in forza presso il Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee di Torino e Marco Solari, fondatore della compagnia teatrale La Gaia Scienza che ha riportato sulle scene l’opera “La ruota dentata” di Dino Terra. I lavori del Seminiario saranno introdotti dall’assessore Giacomo Genovesi, dal presidente del Cisesg Chiara Tommasi e dal vicepresidente della Fondazione Dino Terra Walter Rinaldi.

Dino Terra, pseudonimo di Armando Simonetti (Roma, 1903 – Firenze, 1995) fu scrittore, drammaturgo, critico e pittore con un’intensa e assai lunga attività culturale e letteraria. Entrò in contatto con il futurismo di Marinetti e le avanguardie, con grandi nomi della cultura e dell’arte degli anni Venti. Alcune sue opere si contraddistinguono per una narrazione tra fiaba, favola e parodia; in alcuni suoi romanzi il reale si fonde con il fantastico; inconscio e razionalità si alternano, consegnando ai lettori un autore di alta cultura con un forte impegno morale e civile. Oltre che scrittore, Dino Terra fu anche firma autorevole del giornalismo italiano e fine autore di teatro. Le sue pièces furono interpretate da attori come Giorgio Albertazzi, Giancarlo Sbragia e molti altri.

Partendo dalla molteplicità delle linee che hanno caratterizzato e caratterizzano la Favola, dei suoi generi e sottogeneri, dei suoi sviluppi sincronici e diacronici (come ben sostiene Daniela Marcheschi) l’intento del Centro Studi Sirio Giannini è quello di rendere questa forma espressiva parte integrante della tradizione letteraria italiana. La nostra tradizione storiografica, concentrata su studio e analisi del romanzo, non ha saputo individuare in modo adeguato la grandezza del genere Favola, la ricchezza delle sue espressioni, lo spazio di libertà fantastica.

Il Seminario è patrocinato e sostenuto da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Seravezza, Biblioteca Comunale Sirio Giannini, Festival Premio Emilio Lussu di Cagliari, Centro Internazionale di Studi sulle Letterature Europee di Torino, CLEPUL di Madeira e associazioni La macchina cinema e L’Alambicco.