Centro storico, provvedimenti di viabilità

Variazione temporanea delle modalità di sosta e circolazione, per i prossimi giorni, in alcune aree del centro storico di Pietrasanta.

Dalle 8 alle 13,30 di domani, domenica 12 giugno, nella zona antistante il Municipio non si potrà parcheggiare per l’inaugurazione della nuova ambulanza della Misericordia.

Da lunedì 13 a mercoledì 15 giugno, poi, il Comando di polizia municipale ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sulla porzione interna ed esterna (ambo i lati) di piazza Statuto, lato Viareggio. Istituito anche il divieto di transito nella porzione esterna lato sud, tra le vie Mazzini e del Teatro, in orario 8-18: per garantire il deflusso ai veicoli già parcheggiati in via del Teatro, gli stessi dovranno uscire dalla stessa via attraverso la porzione di piazza Duomo antistante il teatro comunale, in deroga all’esistente divieto di transito.

Non si potrà transitare, invece, in uscita dalla piazzetta S. Antonio, direzione via Piastroni, dove sarà sospeso l’accesso per le operazioni di carico e scarico. Dalle 18 alle 8, infine, istituito il senso unico di marcia verso monte per i soli veicoli autorizzati all’ingresso nella ztl.