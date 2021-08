centro di Vallecchia, installati i para-pedoni lungo la provinciale all’intersezione con la piazza

Sicurezza: centro di Vallecchia, installati i para-pedoni lungo la provinciale all’intersezione con la piazza

Installati i para-pedoni sulla via provinciale di Vallecchia all’altezza dell’intersezione con via Pilli. I para-pedoni sono stati installati lungo il marciapiede sul lato della Pieve e della Piazza del Monumento. Proseguono gli interventi a tutela degli utenti deboli su tutto il territorio comunale da parte dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che in questi giorni ha installato, sul lungomare, in prossimità dell’ingresso con la Versiliana e sulla via Aurelia, in corrispondenza delle attività commerciali, una serie di safety cross luminosi per garantire l’attraversamento in sicurezza anche la notte. Si tratta di interventi mirati che rientrano nell’ambito del piano #stradesicure che l’amministrazione comunale sta portando avanti e che ha consentito un notevole decremento dei sinistri stradali.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts