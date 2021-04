CENTRO ARTI VISIVE: A PARTE LE SMANCERIE COSA STA SUCCEDENDO?

Negli ultimi giorni sono uscite notizie assai preoccupanti rispetto alla situazione economica della Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta.

Per la verità che il CAV non navigasse in buone acque lo si dice da diverso tempo e che le sue attività si stessero riducendo al lumicino anche prima dell’esplosione della pandemia lo si era capito anche per il palese disinteresse e disimpegno economico da parte dell’Amministrazione Giovannetti.

Adesso la situazione sembra farsi ancora più preoccupante e certo non rassicurano i duetti giornalistici tra il Presidente della Fondazione Nicola Stagetti e del Sindaco Giovannetti.

Ancora una volta la cittadinanza è privata delle necessarie, serie, circostanziate informazioni: come sono i conti economici e finanziari del CAV? Cosa ne sarà delle persone che a diverso titolo lavorano per il CAV?

È disponibile il bilancio consuntivo 2020? È stato redatto il Bilancio previsionale per il 2021?

Sappiamo che il Sindaco e il Presidente non risponderanno o risponderanno non rispondendo, quindi, con la speranza e l’augurio che si voglia fare veramente chiarezza, rivolgiamo queste domande all’Associazione Artigianart al Ragioniere Capo del Comune per sapere cosa risulta dagli esami effettuati tramite il sistema del “controllo analogo”; al revisore dei conti del CAV Dott. Ariodante Guido Pietro Puccinelli e alla Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CAV Dott.ssa Manola Neri.

Ettore Neri – Capogruppo PD Pietrasanta

Nicola Conti – Consigliere PD Pietrasanta

Partito Democratico di Pietrasanta