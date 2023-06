Centri per l’impiego, la rete dei servizi di Arti arriva a Stazzema

Dalla prossima settimana sarà operativo uno sportello decentrato. Inaugurazione questa mattina con l’assessora Alessandra Nardini e il sindaco Maurizio Verona

L’assessora Regionale Alessandra Nardini: “Opportunità per cittadine, cittadine ed imprese”

Il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona: “Un nuovo servizio per il nostro territorio contro lo spopolamento”

La rete regionale dei servizi pubblici per l’impiego arriva a Stazzema (Lu). Questa mattina l’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini e il sindaco Maurizio Verona hanno inaugurato il nuovo sportello decentrato di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Il servizio, rivolto a cittadine, cittadini e imprese sarà operativo ogni martedì dalle 9 alle 13 presso i locali del Municipio in piazza Europa 6 a Pontestazzemese (Stazzema).

Dopo le aperture in numerosi comuni della provincia, questo nuovo sportello decentrato aumenta ulteriormente la capillarità della rete nei territori della Toscana, erogando prestazioni di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione ai sensi alle liste speciali ex lege 68/99, servizi alle imprese.

L’inaugurazione di questo nuovo punto di accesso alle politiche attive del lavoro rientra nell’ambito del piano regionale di rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego, realizzato anche grazie a Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr.

Come per gli altri sportelli attivati in questi ultimi mesi, i criteri che hanno portato alla collocazione del punto decentrato a Stazzema sono la maggiore distanza rispetto alla sede del Centro per l’Impiego di competenza, ovvero il Cpi Versilia a Viareggio, e la posizione geografica del Comune, l’unico fra quelli della Versilia ad essere completamente montano e articolato in numerose frazioni con conseguenti criticità, rispetto alla piana, negli spostamenti con mezzi pubblici.

Nel corso dell’inaugurazione l’assessora Nardini ha sottolineato la prosecuzione dell’impegno della giunta “nel potenziamento della rete regionale dei centri per l’impiego”. “Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è rendere sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese”. “Viviamo una fase molto delicata dal punto di vista socio-economico – ha osservato Nardini -, ma anche ricca di straordinarie opportunità sul fronte delle risorse e degli strumenti a disposizione: penso al Programma di politiche attive del lavoro Gol finanziato con il Pnrr, al Nuovo Patto per il Lavoro concertato con le parti sociali, agli avvisi per percorsi di formazione che stiamo finanziando e potremo finanziare grazie alle risorse del Fondo sociale europeo 2021-2027. Opportunità che dobbiamo cogliere al meglio per superare il disallineamento tra domanda e offerta, salvaguardare l’occupazione e favorire la possibilità di nuovi posti lavoro. Ringrazio il sindaco di Stazzema e l’amministrazione comunale per essersi prontamente attivati rendendo possibile questa nuova apertura”.

“L’apertura dello Sportello Arti a Stazzema – ha dichiarato il sindaco Maurizio Verona – è un’ottima notizia per il territorio, per tutti coloro che hanno bisogno dei servizi del Centro per l’impiego, una attività di orientamento nel mondo del lavoro, ma anche per le imprese che avranno uno strumento in più per far incontrare offerta e domanda di lavoro”. “Quando si apre un nuovo servizio in un comune montano – ha proseguito – non è solo una buona notizia, ma anche un segnale che le istituzioni danno ad una comunità che vuole rimanere sul territorio, ma vuole servizi che funzionano ed opportunità: quando si parla di aiutare la montagna bisogna prescindere dalle logiche dei numeri che non possono essere gli stessi di altri territori. Aprire questo sportello significa mettere a conoscenza le nostre imprese di opportunità per lo sviluppo di una economia che abbia al centro la valorizzazione delle bellezze dei nostri borghi e delle nostre montagne. Ringraziamo la Regione Toscana per aver colto questi segnali, per questa opportunità che dalla prossima settimana sarà attiva nel Comune di Stazzema. Il lavoro, la crescita della comunità sono priorità della nostra Amministrazione che a volte in modo anche testardo difende e continuerà a difendere i servizi del territorio, portandone quando possibile di nuovi”.

Stazzema , 20 giugno 2023