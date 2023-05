CENTRI ESTIVI: PUBBLICATO UN AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUARE I SOGGETTI ORGANIZZATORI

Per partecipare c’è tempo fino al 13 maggio. Il Comune prevede l’assegnazione di voucher compartecipativi per famiglie in base all’Isee

Pubblicato dal Comune un avviso pubblico per individuare soggetti organizzatori di centri estivi nel periodo tra giugno e settembre 2023 proponendo attività educativo-ricreative rivolte a bambini e ragazzi fra i 3 e i 14 anni residenti nel Comune di Capannori. L’avviso, che resterà aperto fino al prossimo 13 maggio, è rivolto agli Enti del Terzo Settore, alle associazioni, agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e altri soggetti privati che abbiano un’esperienza almeno biennale nell’organizzazione e gestione di attività educativo-ricreative per bambini e ragazzi Le attività estive dovranno avere una durata minima di almeno 3 settimane, anche non consecutive, e un orario minimo di 6 ore al giorno.

Completata la verifica delle domande di partecipazione ricevute mediante l’ avviso, il Comune provvederà a pubblicare l’elenco degli organizzatori individuati e a pubblicizzarne le attività. I cittadini che iscriveranno i propri figli a questi centri estivi potranno usufruire dei contributi che il Comune metterà a disposizione attraverso un avviso pubblico di prossima pubblicazione e che saranno assegnati in base all’Isee.

“I centri i estivi rappresentano un’attività molto significativa per i bambini e i ragazzi del nostro territorio, perché consentono loro di trascorrere durante l’estate alcune ore in compagnia dei propri coetanei svolgendo attività improntate alla crescita culturale, alla socializzazione e al divertimento – afferma il vicesindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi -. Le attività estive costituiscono anche un supporto concreto per i genitori che lavorano aiutandoli nel conciliare meglio i tempi di lavoro con i tempi di cura. Per questo motivo riteniamo importante che tutti possano usufruire di tale opportunità e a questo scopo abbiamo previsto forme di agevolazione per le famiglie attraverso voucher che saranno assegnati in base all’Isee. Auspichiamo che siano numerosi i soggetti organizzatori di attività estive che rispondono al bando in modo da poter offrire tante e diverse opportunità”.

Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente gli appositi moduli allegati all’avviso e corredate dai relativi allegati, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o, in alternativa, sottoscritte in cartaceo dal legale rappresentante e accompagnati dalla fotocopia di un documento d’identità dello stesso, in corso di validità. L’avviso con i relativi allegati è pubblicato sul sito del Comune nella sezione ‘Giovani -Attività- Centri Estivi-.

Le domande devono essere presentate con le seguenti modalità:

consegna a mano all’Ufficio Protocollo presso il Comune di Capannori in Piazza Aldo Moro, secondo le modalità di apertura degli uffici; invio per PEC all’indirizzo: pg.comune.capannori.lu.it@cert .legalmail.it utilizzando come oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse elenco centri estivi 2023”.

Informazioni sull’avviso e sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione possono essere richieste all’Ufficio Nuove Cittadinanze: tel. 0583 428354:email:centriestivi@comu ne.capannori.lu.it.