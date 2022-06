CENTRI ESTIVI COMUNALI 0-6 ANNI DAL 4 LUGLIO

Confermati i centri estivi comunali che partiranno il 4 luglio sia nella struttura del nido d’infanzia G. Del Magro di Massarosa che in quella del Nido Girotondo di Piano di Mommio.

50 posti disponibili al Del Magro e 25 al Girotondo, fascia di età 0-6 anni, gli uffici stanno predisponendo la modulistica per l’iscrizione che nei prossimi giorni sarà disponibile sul portale del cittadino.

Il servizio dal 4 al 31 luglio avrà come orario 7 e 40 – 16.00 ed è prevista la fruizione del servizio mensa.

“Confermiamo il servizio con le stesse modalità dello scorso anno – commenta l’assessore alla scuola Francesco Mauro – ringrazio gli uffici che stanno lavorando con grandissimo impegno, nonostante l’ormai nota carenza di personale che non permette, come in questo caso, di anticipare i tempi”