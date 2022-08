Centri estivi: attribuito un voucher per la partecipazione gratuita

LUCCA – Centri estivi: attribuito un voucher per la partecipazione gratuita

alle attività a tutte le famiglie inserite utilmente in graduatoria

Con gli 81.374 euro del Governo è stato possibile dare una risposta anche alle 371 famiglie ammesse al beneficio, ma che ancora non lo avevano ricevuto.

L’amministrazione comunale riesce a dare una risposta positiva, attribuendo nuovi voucher per la frequentazione dei centri estivi, alle 371 famiglie (3 di esse nel frattempo si sono ritirate) che erano rientrate utilmente in graduatoria lo scorso mese di giugno, ma che non avevano potuto beneficiare del contributo.

Adesso, nell’ambito dello stanziamento da parte del Governo di 58 milioni di euro per i centri estivi, servizi socio educativi e centri con funzione educativa per minori, il Comune di Lucca ha potuto contare su un contributo di 81.374 euro, che l’assessorato alle politiche educative ha utilizzato per soddisfare le richieste di tutti i nuclei familiari inseriti utilmente in graduatoria.

Quest’anno erano state 1158 le domande ricevute dal Comune per ottenere i voucher, a fronte delle 939 del 2021 e delle 600 del 2020: un dato significativo, a conferma di quanto stia crescendo negli ultimi anni, anche a seguito della pandemia, l’esigenza per i piccoli e per le loro famiglie di partecipare a occasioni di formazione ed educazione all’aria aperta. Di queste richieste, 1107 erano risultate ammesse e 736 sono state finanziate subito con i fondi messi a disposizione direttamente dal Comune, pari a 130.000 euro.

Ora, grazie allo stanziamento di queste nuove risorse da parte dello Stato, anche le restanti 371 domande inserite utilmente in graduatoria hanno potuto avere una risposta. La graduatoria di queste ulteriori beneficiari è pubblicata sul sito del Comune., nella pagina dedicata a scuola e istruzione. Il contributo potrà essere utilizzato dalle famiglie per l’associazione che ha ricevuto l’iscrizione.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi a centriestivi@comune.lucca.it e allo 0583/445733-445714-445724.