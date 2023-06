CENTRI ESTIVI ALTOPASCIO: CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE FINO AL 100 PER CENTO

ALTOPASCIO, 2 giugno 2023 – Centri estivi: l’amministrazione D’Ambrosio investe 20mila euro di risorse proprie per andare a sostenere le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli alle attività estive programmate nel territorio altopascese. Anche per il 2023, ad Altopascio, le famiglie potranno beneficiare fino al 100 per cento di contributo. C’è tempo fino al 18 giugno per compilare online la richiesta di contributo presente sul sito del Comune di Altopascio. Tante le proposte, le attività e le occasioni per stare insieme e trascorrere un’estate di divertimento, quelle proposte da ASD Small Stars, ASD Freestyle Valico e ASD L’Acquario – Educamp con, alle spalle, il sostegno del Comune. La scelta dell’amministrazione, infatti, è, da una parte, quella di sostenere le tre associazioni erogando un contributo e, dall’altra, compartecipare alla spesa delle famiglie facendosi carico, in alcuni casi, dell’intero costo di iscrizione al campo estivo.

“Per noi le attività estive ricoprono un ruolo educativo, sociale e aggregativo fondamentale – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Valentina Bernardini -, ecco perché ogni anno scegliamo di stanziare risorse che vadano a supportare le famiglie nel sostenere questa spesa, soprattutto oggi in un momento storico e sociale molto particolare e difficile per i nuclei familiari. Quest’anno abbiamo deciso di estendere la fascia Isee fino a 35mila euro, questo significa poter sensibilmente allargare la platea di coloro che possono richiedere il contributo e quindi andare incontro a più persone possibili”.

I CONTRIBUTI. Possono fare richiesta di contributo le famiglie residenti ad Altopascio con bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni di età iscritti ad almeno due settimane di campo estivo organizzato da una delle realtà associative accreditate. Per le famiglie con Isee fino a 6.560 euro è previsto un contributo fino a 110 euro; mentre i nuclei compresi tra 6.560,01 e 11.140 euro il contributo arriva fino a 100 euro; 90 euro di contributo per i nuclei con Isee compreso tra 11.140,01 e 19.670. E ancora: fino a 80 euro di sostegno per la fascia 19.670,01 -24.000 euro e 70 euro per l’ultimo scaglione, compreso tra 24.000,01 e 35.000 euro.

I CENTRI ESTIVI. I centri estivi accreditati dal Comune di Altopascio sono: ASD L’Acquario – Educamp, al Circolo “Fo.Ri.Ma” Marginone (dal 19 giugno al 28 luglio, per info 340.9028696), ASD Freestyle Valico, al Circolo Tennis Altopascio (per tutta l’estate, fino alla riapertura delle scuole, per info 388.1224090) e ASD Small Stars allo stadio comunale Altopascio (per tutta l’estate fino all’8 settembre, per info 329.4269399 / 333.1600427).

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. Le domande di contributo devono essere compilate esclusivamente online al link che si trova sul sito web del Comune di Altopascio, entro il 18 giugno 2023. Il termine è perentorio. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno considerate.