Centri estivi, adesioni quasi raddoppiate

Sono poco meno di 300 i bambini e ragazzi da 0 a 14 anni iscritti ai centri estivi del Comune di Pietrasanta. Un servizio gestito, per conto dell’amministrazione comunale, dalle cooperative Compass, Cassiopea e B&B Service (per il trasporto scolastico, di cui usufruiscono un centinaio di partecipanti) che, nell’estate 2022, ha visto quasi raddoppiare il numero di richieste, rispetto alla media degli anni precedenti.

“E’ un servizio che riteniamo fondamentale per le famiglie – sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – che non sempre possono contare sull’aiuto di amici o parenti per conciliare gli impegni di lavoro con un’estate dinamica e sicura per i propri figli. Un ringraziamento a tutti gli attori di questo progetto e l’augurio più sincero, ai nostri giovani e giovanissimi utenti, di trascorrere giornate divertenti e spensierate”.