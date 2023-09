Centenario Aeronautica Militare: grande partecipazione ed entusiasmo per l’esibizione delle Farfalle

Si è tenuta questo pomeriggio (domenica 3 settembre) alla presenza del generale Basilio Di Martino, del sindaco di Lucca Mario Pardini e degli assessori Giovanni Minniti e Fabio Barsanti, l’attesissima esibizione di ginnastica ritmica delle quattro Farfalle Azzurre dell’Aeronautica Militare, nel piazzale esterno della Cavallerizza. Uno degli appuntamenti cardine del fitto calendario che caratterizza la manifestazione organizzata in collaborazione dall’amministrazione comunale, il Comitato promotore e lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

Numeroso il pubblico, tra appassionati, giovani e curiosi, che si è radunato fuori dalla Cavallerizza per osannare la straordinaria esibizione delle Farfalle, che vantano un palmares di oltre 100 medaglie dal 2001 a oggi tra Olimpiadi, Europei e Mondiali. Dopo l’attività agonistica, le ragazze hanno infatti lasciato gli impegni internazionali, e d’intesa con la Federazione italiana di ginnastica, l’Aeronautica Militare ha ideato e concretizzato un nuovo percorso per le campionesse, dando vita alla “squadra dell’Aeronautica Militare”. Le Farfalle si esibiscono infatti in tutta Italia e all’estero in diversi contesti, sia civili che militari, in occasione di eventi di particolare importanza a carattere socio-culturale.

