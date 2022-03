Centenarie a Minucciano: un secolo tra guerre e pandemie

MINUCCIANO – Sono ben 5 le persone, tutte donne, che nel corso del 2022 festeggeranno il traguardo dei 100 anni nel comune di Minucciano in Alta Garfagnana. La prima è stata la signora Emma Gragnani di Gorfigliano che il 2 febbraio scorso ha festeggiato i 100 anni che vediamo in questa foto.

E’ stata poi la volta della signora Alda Maria Biancardi storica bottegaia di Verrucolette che il secolo di vita lo ha festeggiato il 1 marzo e che ancora oggi come un tempo è abituata a fare i calcoli a mente in quanto ai sui tempi di certo non esistevano le calcolatrici di cassa. Nel giorno del loro compleanno alle festeggiate non è mancato l’affetto delle famiglie, dei paesani ma soprattutto dell’amministrazione comunale che ha consegnato loro un ricordo di un giorno davvero unico e straordinario. Non da tutti. La signora Alda visto il delicato momento internazionale, e dopo aver ricordato che lei ha superato una guerra e due pandemie, si appresta a vivere seppur a distanza quest’ultimo conflitto bellico, anziché cantare tanti auguri ha voluto dedicare al popolo ucraìno la leggenda del Piave. Per completare la lista delle centenarie nel comune di Minucciano il 10 luglio sarà la volta di Tilde Casotti di Gorfigliano mentre a dicembre saranno addirittura due le festeggiate: il 6 Ersilia Romei della Rimessa di Agliano mentre il 9 sarà la volta di Maria Pierotti di Pugliano di Minucciano.