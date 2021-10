censimento 2021, al via a Pietrasanta le rilevazioni su oltre 500 famiglie

Oltre 500 famiglie di Pietrasanta saranno coinvolte nel censimento permanente sulla popolazione e le abitazioni nel Comune di Pietrasanta. A renderlo noto è l’amministrazione comunale. Dal 2018 il censimento della popolazione italiana è effettuato con cadenza annuale. Dopo la pausa nel 2020 imposta dalla pandemia riprende la rilevazione quest’anno anche a Pietrasanta è tra le città coinvolte nello svolgimento delle indagini campionarie. A differenza dei censimenti del passato, l’ultimo dei quali svoltosi nel 2011, con i censimenti permanenti ogni anno è coinvolto solo un campione rappresentativo dei comuni e – in questi comuni – solamente un campione di famiglie e di abitazioni.

Le famiglie che riceveranno una lettera intestata direttamente da Istat, con le informazioni per la compilazione del questionario, potranno compilare in modo autonomo il questionario online. Per le famiglie impossibilitate ad accedere ad Internet o che incontrano difficoltà nella compilazione verranno messi a disposizione anche altri canali di restituzione con il supporto degli Uffici Comunali. Dai primi di novembre i rilevatori comunali si recheranno presso le famiglie che non hanno risposto autonomamente. Il questionario online sarà disponibile dal 4 ottobre. Ogni famiglia potrà compilare il questionario utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta. Le famiglie che, invece, troveranno affissa una locandina sul portone o una busta nella cassetta delle lettere con l’avviso che passerà un rilevatore per realizzare l’intervista a casa dovranno fissare un appuntamento (telefonare al rilevatore di riferimento indicato nella lettera) per effettuare l’intervista. Aderire è un obbligo di legge e per le famiglie è previsto l’obbligo di risposta fornendo i dati richiesti.

Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali. I risultati della rilevazione saranno diffusi in forma aggregata e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti cui si riferiscono i dati. La rilevazione è prevista dal Regolamento europeo n. 763/2008 e inserita nel Programma statistico nazionale.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale Facebook www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts