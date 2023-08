cena sotto le stelle con sacco a pelo o tenda per ammirare la costellazione dell’Orsa Maggiore che tocca il gruppo delle Panie.

Il 13 agosto cena sotto le stelle con sacco a pelo o tenda per ammirare la costellazione dell’Orsa Maggiore che tocca il gruppo delle Panie. Come ogni anno Apuantrek in questa facile escursione sulle Apuane meridionali farà il campo base nel pomeriggio a oltre 1100 m. nel luogo dove anticamente si riunivano gli alpigiani della Garfagnana con quelli della Versilia per fare festa e ammirare il magico spettacolo visibile intorno a mezzanotte. Dopo aver visto il tramonto (facoltativo) del Sole dalla vetta li vicina si gusterà con le nostre luci frontali i cibi genuini preparati in precedenza e la mattina per chi vuole si tornerà sulla stessa vetta per vedere anche l’alba del Sole che spunta dal lontano Corno alle Scale. Questo per condividere lo spettacolo notturno delle Stelle in assoluto silenzio senza l’inquinamento luminoso, pensando ai nostri antenati Apuani che probabilmente sapevano di questa occasione visto il nome del luogo. Saranno raccontate storie legate alle costellazioni più vicine alla Stella Polare, il fulcro dove tutto gira. Vedere le Stelle, sapere che forse non siamo soli nell’universo conosciuto, ci fa pensare che la vita sulla Terra è un grande dono, un privilegio, il vero Paradiso dato a noi tutti per essere utilizzato nel modo giusto e sostenibile. A breve verrà pubblicato l’evento sulla pagina fb di Apuantrek – Cammino Apuano