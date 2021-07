Cena al fresco nel giardino del Caffè delle Mura per le persone sole –

La serata quella giusta!

Cena al fresco nel giardino del Caffè delle Mura a Lucca con la musica Revival 70 80 90 quella bella di Luis Paldi

Domenica 25 Luglio presso Caffè delle Mura piazza Vittorio Emanuele II Lucca proprio sulle mura urbane

Serata aperta ai single (che siederenno al tavolo delle conoscenze) gruppi di amici e coppie.

Si cena al fresco del parco del Caffè delle Mura

*Locale conforme con le vigenti norme del protocollo sicurezza Covid-19, sistemazione tavoli con il rispetto delle distanze con obbligo di presentarsi con la mascherina.

ABBIGLIAMENTO: gradito casual/sportivo ed elegante





liquori extra

*menu vegetariani solo se richiesto al momento della prenotazione Cena servita costo serata € 27 a persona



Consigliato prenotare per tempo location top!

Prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

POSTI SINGLE ETA' INDICATIVA a partire da 40/45anni a salire, scrivi nomi battesimo partecipanti e scrivi "posto single caffè mura" ceni e conosci nuove persone.

GRUPPI AMICI E COPPIE

scrivi 1 cognome e la parola “cena caffè delle mura”

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.



La serata si svolgerà presso Caffè delle Mura piazza Vittorio Emanuele II Lucca MUSICA REVIVAL 70 80 90 con Luis Paldi dj che accompagnerà il pre e fine cena

COME ARRIVARE: per chi esce dall’autostrada uscita Lucca Est (ci sono davvero pochissimi minuti di auto per arrivare ai parcheggi) prendere indicazioni per Lucca centro, per raggiungere i parcheggi all’interno delle mura (indicati qui sotto) entrare da Porta S.Anna, svoltare subito a destra e seguire la strada dei parcheggi.

Dopo l’evento seguire i cartelli che portano fuori città si uscirà ancora da Porta S.anna

PARCHEGGI: l’evento si può raggiungere solo a piedi lasciando la vostra auto nei vicini parcheggi a disposizione

Parcheggio Cittadella/ManifatturaParcheggio di via del Pallone (gratuito dopo le 20 salvo cambiamenti improvvisi)

Parcheggio Carducci esterno mura

Parcheggio Corso Garibaldi, qui si accede invece da Porta San Pietro zona stazione (gratuito dopo le 20 salvo cambiamenti improvvisi)

SERVIZIO TRASFERT con i tuoi amici

parti e arrivi da casa in sicurezza ai nostri eventi

