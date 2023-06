Celle dei Puccini, Pescaglia: al via le celebrazioni del 50° anniversario del Museo Pucciniano di Celle

Nel pomeriggio di Domenica 18 giugno a Celle dei Puccini (Pescaglia), l’Associazione Lucchesi nel Mondo, nella persona della sua Presidente Ilaria Del Bianco, ha presentato gli eventi di celebrazione del 50° anniversario della fondazione del Museo Pucciniano di Celle.

Hanno partecipato il Sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, il Direttore di GAL MontagnAppennino Stefano Stranieri, Claudio Montani Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Nell’occasione sono stati inaugurati i lavori di ristrutturazione e adeguamento del Museo Pucciniano di Celle finanziati tramite bando da GAL MontagnAppennino.

L’Associazione Lucchesi nel Mondo inizia con questa giornata un nutrito programma di attività che è stato elaborato dal Consiglio d’Amministrazione per celebrare il cinquantesimo anniversario di costituzione dello splendido Museo Pucciniano a Celle di Pescaglia, aperto dal 1973. Di anno in anno l’Associazione si è adoperata per renderlo sempre più accattivante e sempre più al passo con i tempi. Sono 50 anni, infatti, che si prende cura, sviluppa e migliora il Museo Pucciniano di Celle di Pescaglia, museo che oggi rappresenta un fiore all’occhiello nel panorama dei luoghi pucciniani e soprattutto nell’ambito del meraviglioso territorio del Comune di Pescaglia.

Grazie ad alcuni contributi esterni, a finanziamenti ottenuti attraverso il bando del GAL MontagnAppennino e al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, negli ultimi due anni sono stati realizzati importantissimi interventi di adeguamento e di valorizzazione del Museo Pucciniano perché fosse pronto nell’anno del cinquantesimo anniversario e anche nella prospettiva delle Celebrazioni Pucciniane del 2024.

In particolare il museo è stato dotato di un sito internet al passo con i tempi, accessibile anche in lingua inglese, che ha finalità promozionali, le antiche cantine sono state trasformate in sala polivalente e tutto l’edificio è stato adeguato alla normativa antincendio. Tutti questi interventi, insieme alla garanzia di apertura al pubblico per almeno 24 ore settimanali, hanno reso possibile ottenere la qualifica di museo di rilevanza regionale.

Per l’occasione, è stata realizzata una mostra, a cui ne seguirà a breve una seconda, dedicata a tutta l’attività di promozione dei luoghi pucciniani nel mondo. Nel periodo estivo verrà presentato un cartellone di concerti di elevata qualità che vedrà la presenza dei migliori cantanti lirici del nostro territorio e del panorama italiano.

Dice Ilaria Del Bianco: E’ per noi motivo di grande orgoglio poter tagliare il nastro della mostra con cui apriamo il nostro cinquantesimo anniversario e presentare gli interventi che abbiamo realizzato al museo alla presenza delle massime autorità a cominciare dal Sindaco di Pescaglia, Dott. Andrea Bonfanti, che ci è stato vicino e ci sostiene nella nostra azione di promozione e valorizzazione del museo e, soprattutto, ci ha fatto molto piacere ricevere la visita del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha potuto apprezzare l’impegno dell’Associazione e toccare con mano le migliorie apportate al museo.

La Casa Museo di Celle è quindi uno dei tre luoghi pucciniani che meritano di essere visitati, di cui questo territorio deve essere fiero e che sicuramente sarà al centro di tutte le attività sia concertistiche che culturali dell’anno prossimo.

Dice il Sindaco Andrea Bonfanti: Siamo fieri di essere stati a Celle insieme ai Lucchesi nel Mondo a inaugurare i nuovi lavori che hanno consentito di ammodernare il museo e di dare il via al cinquantesimo anniversario della nascita del museo Puccini di Celle. Una storia lunga che ha visto protagonisti i Lucchesi nel Mondo. Per l’occasione abbiamo svelato una targa in ricordo di Valerio Cecchetti che è stato il primo presidente dei Lucchesi nel Mondo che, cogliendo lo spunto dall’idea di Arturo Giuseppe Lenzi, ex sindaco di Pescaglia, si occupò materialmente di contattare la nipote del maestro e di convincerlo a donare il materiale che oggi fa bella mostra all’interno della casa museo di Celle.

Ad arricchire la giornata pucciniana a Celle, l’appuntamento musicale con il quartetto di archi Dulce in Corde che ha eseguito un suggestivo concerto sulle note di Puccini, Schubert e Brahms. Concerto questo che fa parte del festival nazionale “Musica con Vista” che, con i suoi 40 concerti estivi, attraverserà tutta l’Italia per promuovere i luoghi più belli e meno noti del bel paese. Grazie, infatti, alla collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese, fa tappa anche in provincia di Lucca questo viaggio musicale e il primo dei due appuntamenti lucchesi del bellissimo progetto promosso dal Comitato Amur e da Le Dimore del Quartetto, in collaborazione con l’Associazione Dimore Storiche Italiane, è stato proprio questo a Celle di Puccini nel Comune di Pescaglia.

Il Quartetto Dulce in corde è nato nel 2018. Il nome latino, il cui significato letterale è “dolcezza nel cuore”, gioca sull’equivoco dato dalla parola “corde” che appunto significa “cuore”, ma ricorda le corde degli strumenti. L’ensemble è formato dalle violiniste Da Won Ghang e Marina del Fava, dalla violista Elisa Barsella e dalla violoncellista Rachele Nucci.