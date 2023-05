Celine Dion, rara patologia neurologica annulla i concerti fino al 2024

Celine Dion annulla i concerti fino ad Aprile 2024.

E per gravi motivi di salute. Le prime notizie di sospensione dei concerti, parlavano di semplici difficoltà alla voce, poi le notizie più gravi.

La cantante canadese soffrirebbe di una rara patologia neurologica (non meglio precisata) contro la quale “sta continuando le cure”, si dice in un comunicato, nel quale Céline Dion annulla i concerti previsti fino ad Aprile 2024 per motivi di salute. A dicembre aveva già annunciato che avrebbe annullato o posticipato i concerti previsti in Europa tra febbraio e Luglio 2023.