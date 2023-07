​Celebrazioni pucciniane, martedì 11 luglio il concerto inaugurale con Beatrice Venezi

​Celebrazioni pucciniane, martedì 11 luglio il concerto inaugurale con Beatrice Venezi sul palco del Lucca Summer Festival

I dettagli del concerto svelati nella conferenza stampa di Palazzo Orsetti: evento gratuito con ticket da ritirare alla biglietteria del Teatro del Giglio

E’ stato presentato questa mattina (venerdì 7 luglio) in conferenza stampa a Palazzo Orsetti l’evento inaugurale delle celebrazioni pucciniane. Un grande concerto sul palco del Lucca Summer Festival che come già anticipato si svolgerà martedì 11 luglio alle ore 21.15.

Per delineare ed annunciare i dettagli dell’iniziativa erano presenti il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore alla cultura Mia Pisano, il patron del Summer Festival Mimmo D’Alessandro, il presidente del Teatro del Giglio Giorgio Lazzarini e Beatrice Venezi in collegamento.

Il Teatro del Giglio è stato incaricato dal comitato promotore delle celebrazioni pucciniane per l’organizzazione dell’evento, fornendo il supporto operativo per la realizzazione del concerto, che vedrà protagonista il direttore Beatrice Venezi sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova. Sul palco, per dar voce alle più belle arie e ai duetti più suggestivi del repertorio del maestro Giacomo Puccini, il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Marco Berti e il baritono Massimo Cavalletti.

Per quanto riguarda l’attesissima scaletta, sono in programma i seguenti brani:

Capriccio sinfonico (Da Tosca – Selezioni dai ruoli di Cavaradossi, Tosca e Scarpia, tra cui Vissi d’arte e E lucevan le stelle); Da Manon Lescaut (Intermezzo); Da Madama Butterfly

(Intermezzo); Da Tabarro, selezione (tra cui Nulla! Silenzio…); Da Suor Angelica (Intermezzo); Da Gianni Schicchi (O mio babbino caro); Era uguale la voce?… Ah, vittoria, vittoria!; Da Le villi (La tregenda).

L’ingresso al concerto è gratuito, ma è necessario munirsi di biglietto. I ticket saranno distribuiti dalla biglietteria del Teatro del Giglio dalle 10,30 di venerdì (7 luglio).

Gli orari e i giorni di apertura della biglietteria, dal 7 all’11 luglio, saranno i seguenti:

venerdì 7: 10,30-13 / 15,30-18; sabato 8: 10,30-13; lunedì 10: 10,30-13 / 15,30 -18; martedì 11: 10,30-13 / 15,30-18 / 20-21,30.

Per contattare la biglietteria, è possibile telefonare al numero 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico) oppure scrivere a biglietteria@teatrodelgiglio. it.