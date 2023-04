CELEBRAZIONE DELLA LIBERAZIONE – IL CORTEO E LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA A RIPA

SERAVEZZA – Si è svolta ieri (domenica) a Ripa la celebrazione della Liberazione, con un corteo per le strade del paese e la deposizione di una corona di alloro al monumento alla Linea Gotica, seguita dall’intervento del presidente del consiglio comunale Marco Pellegrini e dello storico Ezio Marcucci.

La celebrazione ha visto la partecipazione delle associazioni combattentistiche e d’arma e della Filarmonica “Basilio Stagi” che hanno poi preso parte alla santa messa.

Il presidente del consiglio, Marco Pellegrini, ha sottolineato come “la festa della liberazione è la festa di tutti. Tra le persone che hanno deciso di stare contro il regime fascista rischiando la vita o ancor peggio perdendola, c’erano tutti. C’erano donne, uomini e bambini, c’erano civili, militari e religiosi, c’erano casalinghe, imprenditori artigiani e politici, c’erano studenti ed insegnanti. Insomma c’erano davvero tutti ed è stato il sentimento di umanità che li ha uniti, che ha vinto sulla barbarie e che ci ha reso un Paese libero. Ecco, che la festa della liberazione sia spunto per riflettere sulla potenza di certi valori. Umanità, coraggio, altruismo non siano solo ideali ma un modo di vivere il presente. Tornare ad umanizzare la nostra società, piccola o grande che sia, vuol dire strapparla al cinismo, al menefreghismo, alla freddezza dell’indifferenza. Riprendiamoci questa responsabilità festeggiando tutti questa straordinaria giornata”.

Dopo questa anticipazione della festa sul territorio, l’amministrazione comunale parteciperà – martedì 25 aprile – alle celebrazioni in programma in Prefettura a Lucca e a Sant’Anna di Stazzema.