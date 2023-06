Celebrato il primo consiglio comunale post elezioni

Celebrato il primo consiglio comunale post elezioni

“Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana”: con il giuramento previsto dalla legge e la successiva comunicazione al consiglio comunale della composizione della giunta, Alberto Stefano Giovannetti ha aperto a tutti gli effetti il suo secondo mandato da sindaco di Pietrasanta.

Si è celebrata in sala Mitoraj, a palazzo comunale, la prima seduta del consiglio comunale rinnovato dopo le elezioni amministrative dello scorso maggio. Sui banchi della maggioranza, a destra del primo cittadino, si sono seduti Antonio Tognini (Lega); Paola Margherita Brizzolari, Lorenzo Giusti, Simone Carducci, Niccolò Alberti e Manuela Altemura (Ancora Pietrasanta); Giacomo Vannucci, Massimiliano Farnocchia, Lora Anita Santini e Daniele Taccola (Pietrasanta Prima di Tutto-Forza Italia). Nell’ala dirimpettaia, invece, hanno preso posto i rappresentanti dell’opposizione Nicola Conti (Partito Democratico); Lorenzo Borzonasca, Andrea Calcagnini (Insieme per Pietrasanta); Luca Mori (Alternativa per Pietrasanta) e Massimiliano Simoni (Fratelli d’Italia).

Il benvenuto (e, in alcuni casi, bentornato) nell’aula consiliare l’ha dato il consigliere anziano Irene Tarabella (Pd) che nel suo discorso di saluto, fra le altre cose, ha voluto evidenziare come solo 4 dei 16 eletti al “parlamento comunale” siano donne, invitando tutti a riflettere su questo gap di rappresentatività anche in ragione della possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere, contemplata dal meccanismo di voto amministrativo.

Dopo la convalida unanime degli eletti, si è passati al voto (segreto) per l’elezione del presidente dell’assise che richiedeva, al primo “turno”, una maggioranza di 2/3. Dallo scrutinio sono risultati 8 voti per Brizzolari e 9 schede bianche, il che – in base allo statuto comunale – rinvia tutto a una nuova seduta, già convocata per domani (venerdì 16 giugno) sempre alle 9, dove però sarà sufficiente la maggioranza assoluta. Esito che non ha stupito Giovannetti il quale, già nel suo intervento pronunciato prima delle operazioni di voto, nell’indicare il nome di Brizzolari aveva anticipato la possibilità che servisse un’ulteriore riunione consiliare per arrivare alla scelta del nuovo presidente.

“Voglio ringraziare tutti voi – ha dichiarato il sindaco, rivolgendosi ai membri dell’assise – quello che ci aspetta è un impegno importante di lavoro, tempo, ricerca, studio e approfondimento, per il bene della città. Le differenze, il confronto, anche acceso, portano spesso alla migliore delle sintesi: Pietrasanta è una città moderna, aperta che ha ancora voglia di crescere ma anche di avere tranquillità e noi dobbiamo essere capaci, ognuno facendo la propria parte, di accompagnarla verso questo obiettivo”.

Sono stati quindi votati dall’assemblea i componenti della commissione elettorale comunale: eletti i consiglieri Conti, Altemura e Farnocchia; supplenti Calcagnini, Alberti e Santini. La composizione della commissione è stata poi votata, ricevendo approvazione unanime dei presenti.