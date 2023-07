Celebrati i dieci anni del progetto “Accademia Malfatti”

Oggi, 14 luglio, il gruppo di studenti e docenti dell’Accademia Vocale Lorenzo Malfatti, guidati dal direttore Ben Smith ed accompagnati dalla presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria del Bianco, sono stati ricevuti a Palazzo Orsetti dal sindaco di Lucca Mario Pardini. Il progetto “Accademia Malfatti” nacque dieci anni fa per volontà dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, sede di Pittsburgh e sede centrale, e proprio grazie alle relazioni della associazione lucchese trovò immediato sostegno nelle istituzioni locali, in primis nel Comune di Lucca, nella Fondazione Banca del Monte di Lucca e nell’istituto Musicale Boccherini, le quali accolsero con entusiasmo l’iniziativa e si impegnarono ad accompagnare i primi passi del progetto intitolato a Lorenzo Malfatti, lucchese emigrato a Pittsburgh famoso baritono ed apprezzato docente che per decenni ha portato nella nostra città, nell’ambito delle attività dell’Università di Cincinnati, centinaia di giovani cantanti. Un progetto prezioso, dunque, che ha contribuito a rilanciare nell’ambito di una qualificata promozione internazionale la nostra città ed il territorio lucchese valorizzando Lucca quale città della musica e che porta senza dubbio anche importanti riflessi sulla promozione turistica del nostro territorio e sulla sua conoscenza nel mondo.

“Voglio congratularmi con l’Accademia Malfatti per questo significativo traguardo – ha detto il sindaco Pardini -: dieci anni di scambi culturali all’insegna della musica, che portano tanti giovani americani a conoscere Lucca è senza dubbio un ottimo veicolo promozionale per la città. Grazie anche all’Associazione Lucchesi nel Mondo ed a tutti i soggetti coinvolti per aver contribuito alla creazione di un progetto importante nel contesto dell’internazionalizzazione del nostro territorio”.

“Quello dell’Accademia Malfatti è stato uno dei primi progetti realizzati durante gli anni della mia presidenza – commenta la presidente Del Bianco -, nato però grazie all’entusiasmo del mio predecessore, Alessandro Pesi, che come me aveva conosciuto Lorenzo Malfatti e la sua preziosa opera. Il primo concerto eseguito nel luglio 2013 proprio davanti alla statua di Puccini, in piazza Cittadella, fu per tutti noi una grande emozione accompagnata dalla soddisfazione di aver coinvolto le istituzioni in un progetto che travalicava il mero ambito accademico ponendosi quale piccolo ma qualificato strumento utile ad una promozione mirata della nostra città a livello internazionale e quale ulteriore tassello nel composito mosaico di una città che trova nella musica il suo cuore”.

Gli studenti dell’Accademia Vocale Malfatti si sono già esibiti in due concerti gratuiti. L’ultimo concerto si terrà, con la collaborazione della Fondazione G. Puccini e dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, il prossimo 18 luglio, alle ore 18,30 in piazza Cittadella con ingresso libero. Un concerto speciale questo, perché dedicato proprio alla memoria di Lorenzo Malfatti che nacque proprio 100 anni fa.