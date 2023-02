CEFA – PRIMA DIVISIONE, UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA UNDER 19: PLAYOFF MATEMATICI!

CEFA – PRIMA DIVISIONE, UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA UNDER 19: PLAYOFF MATEMATICI!

Il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo incappa nella seconda sconfitta in campionato proprio nell’ultima giornata del girone di andata cedendo per 63 a 54 sul campo degli Shoemakers Monsummano e riscattandosi però immediatamente nella prima di ritorno a Pisa contro il Dream Basket con un successo per 46 a 54. Avvio di anno difficile per il team di Michele Rocchiccioli alle prese con diversi infortuni ed acciacchi che hanno colpito in particolare i due top scorer della squadra ovvero i fratelli Andrea e Simone Angelini. La squadra però si è subito compattata restando ampiamente in linea con l’obiettivo di arrivare in fondo alla stagione per giocarsi il salto in Promozione. «A Monsummano è stata la prima senza Andrea e con Simone che aveva un taglio ad una mano, senza i punti di riferimento in attacco abbiamo fatto fatica inizialmente e abbiamo rimontato senza però riuscire a ricucire – dice coach Rocchiccioli – Monsummano resta terza e si avvicina, ma sono fiducioso della reazione della squadra che ho già visto a Pisa. I primi 20’ contro il Dream Basket sono stati perfetti e abbiamo già chiuso il match. C’è stato poi un blackout forse dovuto al calo dell’adrenalina e della concentrazione, ma siamo stati capaci di resistere ed allungare e iniziare così bene il girone di ritorno. Abbiamo un girone di ritorno favorevole perché adesso mancano sei gare in casa e solo due trasferte, dobbiamo far valere il fattore campo. Andrea Angelini? Rientrerà a fine campionato purtroppo». Tour de force per alcuni elementi della formazione Under 19 che oltre a dar manforte alla prima squadra hanno conquistato matematicamente i playoff del loro torneo. Cefa quarto e quindi nell’ultimo posto utile playoff vincendo lo scontro diretto a Pietrasanta. «Il Covid ci aveva fermato al primo posto, questo gruppo è ripartito e questo è un premio per loro».

Shoemakers Monsummano – Cefa 63-54

Tabellino: Tosoni 6, Angelini S 3, Luccarini, Guidugli 1, Lana 1, Tardelli 11, Ferrando 6, Merhori, Guidi 6, Rosellini, Grandini 14, Bertolini 6. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.

Dream Basket Pisa – Cefa 46-54

Tabellino: Ferrari, Tosoni 2, Angelini S 17, Guidugli 3, Lana, Tardelli 10, Ferrando 2, Saletti, Guidi 5, Rosellini, Grandini 8, Bertolini 7. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.