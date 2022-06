CEFA KO IN FINALE, MA IL PROGETTO VA AVANTI

Il Cefa Basket Centro Computer manca il salto in Promozione. In una infuocata gara 3, grazie soprattutto alle tribune del palazzetto gremite di tifosi delle due fazioni, la squadra del presidente Vincenzo Suffredini si è dovuta arrendere nuovamente a Certaldo per 49 a 61. Una sconfitta che lascia ovvia delusione per la stagione compiuta dai ragazzi di Michele Rocchiccioli, ma che non scalfisce il percorso effettuato e il progetto iniziale che vedeva appunto tanti Under 19 inseriti in prima squadra in ottica di crescita. La squadra ha sorpreso vincendo prima la regular season e poi compiendo un percorso netto ai playoff guadagnando così il fattore campo in finale dove però il sorteggio ha messo di fronte una delle formazioni più forti del lotto. Certaldo, dopo la batosta di gara 1, ha recuperato una pedina fondamentale e preso le contromisure mettendo in difficoltà soprattutto i gestori di palla del Cefa e contenendo Angelini, il miglior marcatore dei gialloneri. Il Cefa ha vinto il primo quarto, poi c’è stato un lungo blackout offensivo che ha consentito il sorpasso agli avversari. La partita è rimasta comunque in equilibrio fino a metà del terzo quando Certaldo ha raggiunto la doppia cifra di vantaggio.

Qui, la reazione del Cefa è stata complicata dalla precisione al tiro da fuori dei fiorentini che non hanno mai permesso a Lana e compagni di riavvicinarsi. «Dopo i primi 10 minuti, non abbiamo più avuto il controllo della partita, si sono presi l’inerzia del match e se la sono tenuta – analizza coach Rocchiccioli – hanno meritato di vincere, noi abbiamo faticato in attacco per merito anche della loro difesa e ci hanno annichilito con ben nove triple che non avevano segnato nelle altre due gare. È stato bello giocare questa serie in ambienti così caldo, ringrazio i nostri tifosi che ci hanno regalato questo spettacolo. Chiaro che quando si arriva in finale si vuol vincere, ma per come siamo partiti è già stato un miracolo centrarla. Ringrazio tutto il gruppo, la società e sono contento della stagione che abbiamo fatto, dovremo ripartire da qui». «Non ce l’ abbiamo fatta, non siamo riusciti nell’impresa della Promozione, ma a settembre era in dubbio l’iscrizione al campionato – dice il presidente Suffredini – per questo un grazie davvero a chi ha creduto nel progetto di inserire i ragazzi della squadra Under 19 con i “vecchi” che si sono messi a disposizione per farli crescere e per riformare un gruppo che è risultato vincente su tutti i fronti, sia sportivi che umani. Grazie a coach Rocchiccioli e al suo vice Saverio Sergiampietr, ai dirigenti, Francesco Bonini e Maurizio Tosoni in primis. Grazie anche ai nostri sostenitori che ci sono stati così vicini».

Questo il tabellino della finale: Bonini, Ferrari, Tosoni, Angelini 17, Bertolini 2, Guidugli 5, Lana 1, Tardelli 12, Ferrando 4, Masini 5, Guidi, Grandini 3. Coach: Rocchiccioli-Sergiampietri.