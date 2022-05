CEFA IN CAMPO CON CERTALDO

E’ il Basket Certaldo l’avversario del Cefa Basket Centro Computer per un posto in promozione. La finalissima partirà venerdì 27 maggio dal palazzetto di Castelnuovo con gara-1. Chi vince avrà poi l’occasione di chiudere i giochi il 2 giugno, stavolta in casa dei fiorentini, mentre l’eventuale gara-3 sarà in programma il 5 giugno di nuovo a Castelnuovo.

I ragazzi di coach Michele Rocchiccioli hanno il fattore campo e vogliono sfruttarlo sin dalla delicatissima gara-1 che può chiaramente indirizzare la serie. Anche Certaldo, come il Cefa, ha vinto tutte e sei le gare del proprio girone di qualificazione superando Valdisieve, Vico Pisano e Dream Pisa. Nella prima fase, invece, la squadra fiorentina ha perso tre gare ed era giunta solamente seconda nel girone F alle spalle di Monteroni. Tutti numeri che conteranno poco al fischio della palla a due in programma venerdì sera alle ore 21.