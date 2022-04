CEFA BASKET SECONDA FASE: VITTORIA PER PRIMA SQUADRA E UNDER 19

CEFA BASKET SECONDA FASE: VITTORIA PER PRIMA SQUADRA E UNDER 19

Il Centro Computer Cefa Basket inizia la seconda fase dei campionati con due successi, sia in Prima Divisione che con la formazione Under 19. Successo esterno per la prima squadra che ha vinto per 53 a 44 a Legnaia (Firenze) contro il Jokers Basket. Una gara difficile per i ragazzi allenati da Michele Rocchiccioli che sono riusciti a piazzare il break decisivo nel terzo quarto dopo aver chiuso i primi due sotto di un punto. «Non potevamo cominciare in modo migliore il girone playoff – dice Rocchiccioli – devo fare i complimenti alla squadra perché abbiamo disputato una buona gara. Siamo stati un po’ distratti in avvio quando, dopo un inizio da 0-6 per noi, abbiamo subito la rimonta. Ma nel momento decisivo abbiamo preso il controllo con dieci minuti perfetti. Iniziare con una vittoria in trasferta è un ottimo viatico». Prossimo impegno il 13 aprile contro Lastra a Signa al palazzetto dello sport di Castelnuovo. Tabellino: Bonini, Ferrari, Tosoni, Angelini 24, Bertolini, Guidugli, Lana 2, Tardelli, Ferrando 8, Masini 11, Guidi, Grandini 8.

Vittoria casalinga, invece, per l’Under 19 che ha regolato in casa Invictus Livorno per 54 a 47. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri è stata trascinata dai 32 punti di Mauro Grandini. «Una buona partita in questa seconda fase tra le escluse dei playoff – analizza Rocchiccioli – siamo stati aggressivi e intensi in una partita fatta di parziali. Decisivo l’ultimo quarto dove abbiamo ribaltato la situazione». Giovedì impegno in trasferta a Livorno contro Liburnia Basket. Tabellino: Ferrari 2, Tosoni 3, Sanna, Luccarini, Salotti, Mariani, Leonardi, Merhori 2, Salotti, Guidi 15, Grandini 32, Brega.