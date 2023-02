CEFA BASKET – PLAYOFF CENTRATI

Il Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo vince ancora e dopo aver raggiunto matematicamente i playoff con il successo a Vicopisano, ecco che il 59 a 26 contro Valdera conferma il secondo posto in classifica. Partita a due facce con il Cefa in difficoltà nei primi 20 minuti che si sono chiusi con un punteggio davvero insolito: 15 a 12. Poi la squadra si è bloccata con un terzo parziale da 27 a 11. «Abbiamo sofferto la difesa ospite poi però siamo riusciti a partire – analizza coach Michele Rocchiccioli – è stata una vittoria importante perché ci lascia vicini a Chiesina mentre andiamo a più 4 sul terzo posto. Culliamo ancora qualche speranza di arrivare primi, ma quel che conta è aver centrato la seconda fase visti i vari infortuni che abbiamo patito in questa prima parte di stagione». Sabato nuovo impegno casalingo contro Altopascio.

Tabellino

Cefa – Valdera 59-26 (10-7,5-5,27-11,17-3)

Angelini A, Angelini S 19, Luccarini, Guidugli 5, Lana 2, Tardelli 6, Ferrando, Leonardi, Guidi 10, Rosellini, Grandini 6, Bertolini 8. All. Rocchiccioli, Sergiampietri.