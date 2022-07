Trapani, cede la lastra che copre un pozzo: 40enne muore mentre festeggia il suo compleanno con gli amici

Secondo una prima ricostruzione Antonio Andreani stava ballando sopra la copertura di uno scavo, in una villetta affittata ad Erice, quando la lastra ha ceduto e lo ha fatto cadere nel vuoto. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, ma i soccorsi sono riusciti a recuperare il corpo molto tempo dopo per via dell’acqua presente nel pozzo