cede argine fiume Versilia a Vallecchia, comune chiede intervento Consorzio di Bonifica

Problemi di cedimento per l’argine del fiume Versilia a Vallecchia. Il Comune di Pietrasanta chiede l’intervento del Consorzio di Bonifica. La sponda lato Viareggio del fiume che corre all’altezza dell’ingresso con la frazione di Vallecchia sta creando apprensione tra gli abitanti.

I grandi sassi che compongono insieme alla terra l’argine si sono staccati dalla parete creando una frattura. Da qui la pronta iniziativa dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che ha subito contatto il Consorzio di Bonifica: “non appena i residenti ci hanno segnalato il cedimento ci siamo subito attivati nei confronti del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile competente in materia.

– spiega Adamo Bernardi, Capo di Gabinetto del Sindaco – I massi che servono per stabilizzare l’argine e far defluire l’acqua che nei giorni di pioggia cresce moltissimo mostrano alcuni evidenti cedimenti che destano preoccupazioni. Il Consorzio, in accordo con il Genio Civile, ci ha assicurato che quanto prima interverranno per mettere in sicurezza l’argine”.