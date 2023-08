CECINA – CEDE UN TERRO DI CIVILE ABITAZIONE – SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 7.00 di stamattina, i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti a Cecina, Via Mascagni, per il cedimentol di un tetto di una abitazione, con conseguente crollo di circa 20 mq di copertura.

Sul posto in azione l’autoscala, il Trid (cestello), personale del nucleo S.A.F oltre a 2 squadre VF.

10 persone che occupavano 3 appartenenti sono state evacuate per precauzione.

Non si segnalano persone coinvolte nell’evento.