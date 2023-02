Ceci cremosi in cartoccio alla mediterranea

Dosi per: 4 persone

Tagliate a dadini le cipolle e a cubetti non troppo grandi le patate e i pomodori, eliminando i semi interni di quest’ultimi. Scaldate una padella antiaderente con un goccio di olio e versate le cipolle e le patate e fate soffriggere il tutto per 5 minuti. Aggiungete i ceci, i pomodori, le olive taggiasche, il timo, l’origano e il pesto e fate insaporire per 5 minuti.

Formiamo i cartocci

Stemperate l’amido di mais nella tazzina di acqua e aggiungetela in padella, facendo cuocere il tutto fino a che il condimento si sarà addensato formando una bella cremina. Preparate 4 rettangoli di carta forno e riempiteli con i ceci e verdure, avvolgete la carta forno e arrotolate bene i bordi in modo da sigillarli bene per formare un cartoccio.

Inforniamo

Disponete man mano i vostri cartocci su una placca da forno e cuocete in forno statico a 180°C per 15-20 minuti, fino a che le patate saranno morbide. Servite quindi subito i vostri cartocci, completandoli volendo con del prezzemolo fresco tritato se lo gradite.