C’è una differenza netta tra amministrare e fare opposizione.

➡️Quando si amministra bisogna avere una visione, programmare, preparare atti e progetti, predisporre le risorse e andarle a cercare, dialogare con gli altri enti, coinvolgere nei percorsi associazioni, cittadini e tutte le parti sociali.

Quando si è in minoranza si può giocare a spararla grossa, oppure ci si può prendere meriti mentre chi governa porta avanti, a volte anche con fatica, procedimenti mai banali.

Faccio due esempi:

✅ Noi abbiamo incontrato mesi fa il Comitato paesano di Oneta, con lui abbiamo condiviso modalità e contenuti per arrivare alla nuova area verde del paese, per realizzare la quale ci vogliono atti e risorse.

La minoranza invece sente dire che a Oneta vorrebbero l’area verde nuova, fa una interpellanza in tal senso e vorrebbe prendersene il merito.

✅ Sono anni che personalmente mi interesso del Ponte delle Catene, lo abbiamo valorizzato con cartellonistica turistica e lapidi commemorative, dalla scorsa estate la Provincia, in collaborazione con noi, ha predisposto un progetto di riqualificazione, che proprio in queste settimane è stato oggetto di finanziamento completo, così nel corso del 2020 sarà possibile affidare i lavori/iniziarli.

Pochi giorni fa la Lega locale va al Ponte, fa le foto e richiede un intervento, pensando di prendersi il merito di quanto verrà fatto.

Siccome questo stato di cose sta accadendo spesso, credo sia giusto ribadire su questi, e su altri progetti, come stanno davvero le cose.

Noi governiamo e portiamo avanti progetti concreti e lungimiranti, altrove si cerca di fare proprie strade e soluzioni già da noi intraprese.

PATRIZIO ANDREUCCETTI