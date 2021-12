C’è tempo fino al 9 dicembre per partecipare al nuovo bando a sostegno di associazioni, realtà del terzo settore

PORCARI – C’è tempo fino al 9 dicembre per partecipare al nuovo bando a sostegno di associazioni, realtà del terzo settore, comitati, fondazioni ed enti pubblici, senza scopo di lucro, che nel 2020, l’anno più nero dell’emergenza sanitaria, hanno restituito alla comunità servizi e attenzione.

Sono stati stanziati 20mila euro a rimborso, per esempio, delle spese sostenute per l’assistenza agli anziani e alle persone disabili, le attività musicali, artistiche e cinematografiche e quelle di sensibilizzazione e informazione per la tutela ambientale.

Ogni soggetto dovrà presentare la rendicontazione allegando i giustificativi: fatture, scontrini fiscali e quant’altro possa far fede per comprovare l’uscita. Le spese oggettivamente non documentabili potranno essere autocertificate dal legale rappresentante fino ad un importo massimo pari al 30 per cento del contributo richiesto.

Il modulo è scaricabile qui: https://tinyurl.com/2tcnhpah