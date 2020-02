CAVOLI MISTI IN TEGAME

prendete la braschetta (cavolo nero) la verza, le foglie esterne del cavolfiore, il cavolo rosso, molto saporito e fà bene alla salute, le foglie di qualsiasi cavolo, anche i torsoli (la parte centrale) la parte più dura dei rapini, tagliate tutto finemente e trasversalmente alla costa e lessate in acqua abbondante salata.

In un largo tegame e poco olio mettete della cipolla e dell’aglio, fateli consumare lentamente finché non sono trasparenti (aiutatevi con un pò di brodo o acqua di cottura, poco per volta)

aggiungeteci i vostri cavoli misti e fate insaporire aggiungendo anche un pò di concentrato, ma non deve essere molto colorato serve solo per il sapore, sale se occorre, pepe o peperoncino.

Cuocete un pò e usatelo come contorno a lessi e arrosti, per i crostini o per le paste ripiene come tordelli o cannelloni ma allora scolate dal sugo e tritate fine.



La salsiccia ci stà bene, sbriciolata sin dall’inizio delle cotture in tegame.

FONTE EZIO LUCCHESI